Duizenden mensen bij jaarlijkse mars tegen abortuspraktijk

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag hebben duizenden mensen zaterdagmiddag meegelopen met de jaarlijkse Mars voor het leven. Op een livestream van initiatiefnemer Schreeuw om leven was te zien dat de deelnemers verzamelden op het Malieveld en vervolgens in een stoet door de stad liepen.

De christelijke beweging wil met de stille tocht, die dit jaar voor de 34e keer werd georganiseerd, laten zien grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland.

Onder anderen Tweede Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) liepen mee in de mars en ook leden van SGP-jongeren waren aanwezig. Stoffer sprak voorafgaand aan de mars op een podium op het Malieveld de aanwezigen toe. Hij riep op te blijven opkomen voor "het ongeboren leven".

Langs de route had een groep mensen zich verzameld voor een tegendemonstratie. Zij riepen leuzen richting de deelnemers van de mars en hielden kartonnen borden omhoog met teksten als "Jouw god is niet mijn gynaecoloog" en "Bemoei je met je eigen buik".