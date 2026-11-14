Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden mensen bij jaarlijkse mars tegen abortuspraktijk

Samenleving
door anp
anp141126086 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - In Den Haag hebben duizenden mensen zaterdagmiddag meegelopen met de jaarlijkse Mars voor het leven. Op een livestream van initiatiefnemer Schreeuw om leven was te zien dat de deelnemers verzamelden op het Malieveld en vervolgens in een stoet door de stad liepen.
De christelijke beweging wil met de stille tocht, die dit jaar voor de 34e keer werd georganiseerd, laten zien grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland.
Onder anderen Tweede Kamerleden Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) liepen mee in de mars en ook leden van SGP-jongeren waren aanwezig. Stoffer sprak voorafgaand aan de mars op een podium op het Malieveld de aanwezigen toe. Hij riep op te blijven opkomen voor "het ongeboren leven".
Langs de route had een groep mensen zich verzameld voor een tegendemonstratie. Zij riepen leuzen richting de deelnemers van de mars en hielden kartonnen borden omhoog met teksten als "Jouw god is niet mijn gynaecoloog" en "Bemoei je met je eigen buik".
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5361

Is een gekookt ei gezonder dan een gebakken ei? Het verschil zit in de pan

ANP-302267312

Poolwervel klapt recordvroeg om: komt er een strenge winter?

anp131126185 1

Kabinet valt morgen of overmorgen

ftcms_6a14edc0-c8ac-4e37-9a5f-a1628049e3c0

Er vielen al 500.000 Russische doden in de 'speciale operatie'

Een vrouw ligt 's nachts wakker in bed en staart nadenkend naar het plafond.

7 signalen dat je een goed mens bent, ook als het niet altijd zo voelt

close-up van een duim boven een sms met een link op een smartphonescherm

Sms van je apotheek om je gegevens bij te werken? Wie die ene cent betaalt, kan daarna een nepbank aan de lijn krijgen die vraagt naar geld in huis

Loading