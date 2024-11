Opstarten treinverkeer Rotterdam-Den Haag HS duurt langer

UTRECHT (ANP) - NS verwacht dat er rond 11.15 uur weer treinen gaan rijden tussen Rotterdam en Den Haag HS. Het aanvankelijk verwachte tijdstip van 09.15 uur is niet gehaald. Op dat traject was maandagochtend geen treinverkeer mogelijk. Na werkzaamheden dit weekend doken er toch nog enkele storingen in het spoor op. Het verhelpen daarvan duurt langer dan gedacht.

Door de storingen is het ook drukker op andere trajecten, zoals vanaf Schiphol Airport naar Rotterdam Centraal en rond Den Haag. In het hele land is de herfstvakantie weer voorbij.