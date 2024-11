Rotterdam zet vaker drones in voor inspecties, ook in no-flyzone

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam is van plan om vaker drones te gebruiken voor de inspectie van bijvoorbeeld bruggen en natuurgebieden. Omdat een groot deel van Rotterdam geldt als no-flyzone voor drones, in verband met de luchthaven daar, is daarvoor toestemming nodig. Daarom dient de gemeente voor iedere dronevlucht een plan in bij de Luchtverkeersleiding Nederland. Naar eigen zeggen is Rotterdam de eerste grote gemeente die van plan is met drones te gaan vliegen in een no-flyzone.

De inspectie van objecten en natuurgebieden gaat volgens de gemeente sneller en veiliger met drones. "Geen inspecteur hoeft De Hef meer te beklimmen, geen boswachter hoeft meer naar een nest ganzeneieren te varen", aldus de gemeente maandag. Bewoners van een buurt waar wordt gevlogen, worden daarvan vooraf op de hoogte gebracht. Het is de bedoeling dat geïnteresseerden ook via een livestream kunnen meekijken met de inspectierondes.