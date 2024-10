ROTTERDAM (ANP) - Op het Binnenwegplein in Rotterdam waren in de nacht van zaterdag op zondag opstootjes, meldt de Rotterdamse politie op X. Het was er "heel druk" in verband met een actie van een winkel. Volgens plaatselijke media ging het om een kortingsactie van de Mediamarkt, waar honderden mensen op afkwamen. Er werd ook vuurwerk afgestoken.

Veel eenheden van de politie waren aanwezig om aan de onrust een eind te maken.