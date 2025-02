Márquez heerst in laatste testraces voor seizoensopener MotoGP

BURIRAM (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft de laatste twee testdagen van de MotoGP voor de seizoensopener in Thailand gedomineerd. De 31-jarige Spanjaard, zesvoudig wereldkampioen in de topklasse, was beide dagen de snelste op zijn Ducati. Hij was de enige die een ronde op het circuit van Buriram onder de 1 minuut 29 reed. Zijn broer Alex Márquez, die ook op een Ducati rijdt, noteerde beide dagen de tweede tijd.

Marc Márquez is overgestapt naar het fabrieksteam van Ducati en vormt komend seizoen een koppel met tweevoudig MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia. De Italiaan was beduidend minder snel dan zijn nieuwe teamgenoot. Hij gaf op de tweede testdag een halve seconde toe.

Márquez won in 2019 zijn zesde wereldtitel. De jaren daarna achtervolgden blessures hem en was hij amper op het podium te zien. Vorig jaar toonde hij herstel met drie grand-prixzeges en de derde plaats in het kampioenschap. Het nieuwe seizoen begint over twee weken met de Grote Prijs van Thailand.

Regerend wereldkampioen Jorge Martín ontbrak tijdens de laatste wintertest. Hij crashte eerder deze maand bij testdagen in Maleisië en is met een gebroken rechterhand nog uitgeschakeld.