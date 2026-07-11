Opstootjes voor opvang Ter Apel op eerste avond zonder Rode Kruis

TER APEL (ANP) - Op de eerste avond zonder hulpverlening van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk voor de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn er diverse opstootjes geweest. Vooral een klein groepje mannen zocht steeds de confrontatie op met elkaar en met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum, zag een ANP-verslaggever.

Na één vechtpartij werd een man door de beveiliging meegenomen het terrein op en kwamen vier politieauto's en een ambulance ter plaatse. Bij een andere vechtpartij greep de politie in, maar werden geen aanhoudingen verricht. Tijdens diverse opstootjes werden flesjes bier kapotgeslagen. Daarbij vielen geen gewonden.

Het Rode Kruis is gestopt met de hulpverlening, omdat dat volgens de hulporganisatie voor hulpverleners en hulpvragers niet langer veilig kan. In de afgelopen weken vonden bij het aanmeldcentrum meerdere incidenten plaats. Ook VluchtelingenWerk besloot de hulp om deze reden te stoppen.