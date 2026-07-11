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Laatste publieke Soldaat van Oranje afgesloten met droneshow

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 00:27
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KATWIJK (ANP) - Na ruim vijftien jaar en meer dan 4 miljoen bezoekers heeft de musical Soldaat van Oranje zaterdagavond afscheid genomen van het publiek. De laatste reguliere voorstelling in de TheaterHangaar in Katwijk werd afgesloten met een circa tien minuten durende droneshow met duizend drones, die scènes en personages uit de musical uitbeeldden. Zondag volgt nog een allerlaatste voorstelling voor cast, crew en genodigden.
Onder de bezoekers waren ook veel bekende Nederlanders. Onder meer Jeroen Krabbé, Monique van de Ven, Kees Boot en Renze Klamer reisden af naar Katwijk om de langstlopende musicalproductie uit de Nederlandse theatergeschiedenis voor de laatste keer te zien.
De musical, over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, ging in oktober 2010 in première en trok de afgelopen jaren meer dan 4 miljoen bezoekers. Ook won de musical diverse prijzen, waaronder de Publieksprijs voor de favoriete Nederlandse musical aller tijden.
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