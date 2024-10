Opvangschip asielzoekers Zaandam ontruimd door brand

ZAANDAM (ANP) - In de nacht van woensdag op donderdag zijn de bewoners van een opvangschip aan de Rijshoutweg in Zaandam geëvacueerd. Op het schip dat door het COA wordt gebruikt om asielzoekers op te vangen, was brand uitgebroken. Dit meldde de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland rond 2.30 uur. Rond 3.50 uur kwam het bericht dat de brand geblust was.

Het personeel van het opvangschip handelde volgens het veiligheidsplan en alle bewoners stonden op veilige afstand, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. Hij kon op dat moment niet zeggen om hoeveel mensen het ging. Twee beveiligers en bewoners werden gecontroleerd op rookinhalatie, ze hadden verder geen behandeling nodig.

De brand vond plaats op de Borealis, een drijvend platform dat volgens de website van het COA tussen 2015 en 2017 ook al eens werd gebruikt voor opvang. Volgens de website van de gemeente Zaandam is er aan boord van de Borealis plek voor 320 asielzoekers.

De brand was in een van de kamers uitgebroken en werd geblust door de sprinklerinstallatie van het opvangschip, aldus de woordvoerder. De brandweer was uitgerukt met groot materieel. Onder andere omdat het ging om "de hoeveelheid mensen die erop verblijven, de nachtsituatie en om de mensen op te vangen."

Waardoor de brand ontstond, was nog niet bekend. "Er zal sowieso geventileerd moeten worden voordat de mensen weer terug kunnen. Het hangt ook af van de hoeveelheid schade die door de brand is ontstaan. Er zal eerst het nodige opgeruimd moeten worden voordat de mensen weer terug kunnen."