Honkballers LA Dodgers winnen voor achtste keer de World Series

NEW YORK (ANP) - De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben voor de achtste keer de World Series gewonnen. Dat is de finale van de Major League Baseball, de sterkste honkbalcompetitie ter wereld. Door de 7-6 winst van de Dodgers op New York Yankees in New York kwam het team in de best-of-seven serie op een niet meer te achterhalen 4-1-voorsprong.

De World Series gaat tussen de kampioen van de American League en die van de National League. Vorig jaar ging de prijs naar Texas Rangers. De Dodgers hadden de titel voor het laatst in 2020 gewonnen, de Yankees in 2009.