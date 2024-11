Opwarming aarde bedreigt bijna helft tropische koraalsoorten

BAKOE (ANP) - Klimaatverandering bedreigt steeds meer koraalsoorten in hun voortbestaan. Van de koraalsoorten die riffen bouwen in tropische en subtropische gebieden wordt nu 44 procent bedreigd, meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De organisatie heeft voor haar Rode Lijst de status van 892 koraalsoorten opnieuw beoordeeld. Toen dat in 2008 voor het laatst gebeurde, zat een op de drie soorten in de gevarenzone. De nieuwe lijst is woensdag gepresenteerd op de klimaattop in Bakoe.

Door opwarming van het zeewater kunnen koraalriffen verbleken en afsterven. Dat is niet de enige risicofactor voor de riffen, die volgens natuurexperts heel belangrijk zijn voor de soortenrijkdom in de oceanen. Ook watervervuiling, ziekten en schade door niet-duurzame visserij dragen bij aan de afbraak. Orkanen kunnen ook grote schade veroorzaken. Die komen ook vaker voor naarmate het klimaat verder verandert. Klimaatverandering is volgens IUCN de belangrijkste bedreiging. Het drastisch verminderen van de uitstoot van broeikasgassen levert dan ook de beste overlevingskansen op voor koraalriffen, benadrukt de organisatie.

Koraalriffen zijn in zee de ecosystemen met de grootste soortenrijkdom. Ze zijn belangrijk voor allerlei soorten vissen en andere dieren die in de oceanen leven. IUCN noemt de gezondheid van dit soort ecosystemen daarom ook "essentieel voor mensen". Ze dragen niet alleen bij aan onze voedselvoorziening, maar slaan ook koolstof op en beschermen de kust op natuurlijke wijze.

Verontrust

Natuurbeschermingsexpert Sander van Andel van IUCN NL noemt de snelle achteruitgang van koraalriffen "een verontrustende trend die niet alleen de biodiversiteit bedreigt, maar ook de veiligheid van eilandbewoners en kustgemeenschappen in gevaar brengt, bijvoorbeeld de inwoners van Caribisch Nederland". Hij legt uit dat koraalriffen werken als natuurlijke golfbrekers: "Ze absorberen de kracht van inkomende golven, waardoor ze een prachtige, natuurlijke vorm van bescherming zijn tegen extreme weersomstandigheden."

Deskundigen van IUCN pleiten ook voor meer onderzoek naar de vraag of en hoe koralen zich kunnen aanpassen aan warmer water. "Tot nu toe is er slechts bewijs voor een beperkte mogelijkheid tot aanpassing", stelt de organisatie vast.

IUCN werkt nog aan een beoordeling van de koudwaterkoralen, die in diepere wateren groeien. Bedreigingen die de organisatie nu al ziet voor deze soorten zijn visserij met sleepnetten, het leggen van kabels, olie- en gasboringen en diepzeemijnbouw.