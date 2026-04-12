Saudi-Arabië: capaciteit belangrijke oliepijpleiding hersteld

RIYAD (ANP/RTR) - Saudi-Arabië heeft de transportcapaciteit van de belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in het land volledig hersteld. Die capaciteit werd verminderd door een aanval op een pompstation van de pijpleiding. Volgens het Saudische energieministerie is de transportcapaciteit weer terug op ongeveer 7 miljoen vaten olie per dag.

Door de aanval van afgelopen week werd de capaciteit met ongeveer 700.000 vaten per dag verminderd. Via de 1200 kilometer lange pijpleiding naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee kan Saudi-Arabië de Straat van Hormuz omzeilen, waardoor nog een deel van de olie van het land geëxporteerd kan worden.

De Saudische olievelden Khurais en Manifa zijn ook geraakt bij aanvallen. Volgens Riyad is ook het Manifa-veld weer op volledige productiecapaciteit. Daar was sprake van een productieverlies van 300.000 vaten per dag. Er wordt nog gewerkt aan het volledige herstel van Khurais.

Iran heeft sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten geregeld energiefaciliteiten in Saudi-Arabië onder vuur genomen met drones en raketten, waaronder ook raffinaderijen. Zo werd ook de grote raffinaderij van Ras Tanura van staatsoliebedrijf Saudi Aramco geraakt die daarop tijdelijk stilgelegd moest worden.