Orbán trekt veto nog niet in ondanks druk EU-leiders

BRUSSEL (ANP) - Maar liefst anderhalf uur lang hebben de EU-leiders donderdag op de Hongaarse premier Viktor Orbán ingepraat om zich aan zijn belofte voor de 90 miljard euro voor Oekraïne te houden. Orbán gaf geen krimp en weigert vooralsnog akkoord te gaan. Op de EU-top van december had hij daar wel mee ingestemd.

Voorzitter van de EU-leiders António Costa heeft Orbán tijdens de vergadering in weliswaar diplomatieke, maar niet mis te verstane bewoordingen aangesproken op zijn gedrag. Costa zei dat het onaanvaardbaar is en in strijd met de beginselen van goede trouw en samenwerking die in de Europese Verdragen zijn vastgelegd, zei een hooggeplaatste EU-bron na afloop.

De situatie rond de beschadigde Droezjba-pijpleiding is een andere kwestie, hebben Costa en de regeringsleiders tegen Orbán gezegd. Hongarije blokkeert de EU-lening omdat Oekraïne volgens Orbán weigert die pijpleiding te repareren.