Orbán vraagt Zelensky wapenstilstand te overwegen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gevraagd een wapenstilstand met Rusland te overwegen. Orbán, die voor het eerst sinds de Russische invasie naar Kyiv is afgereisd, zei tijdens een gezamenlijke persconferentie dat een bestand kan bijdragen aan vredesonderhandelingen.

Boedapest heeft maandag het roulerend voorzitterschap van de EU overgenomen van België. Dat Orbán nu al naar Oekraïne komt, wordt gewaardeerd door Zelensky. "Dit is een duidelijke indicatie van onze gezamenlijke Europese prioriteiten, van hoe belangrijk het is om een rechtvaardige vrede in Oekraïne te bewerkstelligen", aldus de president, die ook verklaarde dat de militaire hulp uit Europa belangrijk is.

Oekraïne en Rusland hebben sinds kort na de invasie niet meer gesproken over het bereiken van vrede. Dat heeft ermee te maken dat zowel Oekraïne als Rusland eisen stellen waar de ander het niet mee eens is. Kyiv wil bijvoorbeeld alle bezette gebieden terug, terwijl Rusland die juist wil behouden.

Orbáns bezoek aan Oekraïne is opvallend. Hij verzette zich eerder tegen EU-hulp aan Oekraïne. De Hongaarse premier is ook de enige EU-leider die warme banden met Rusland onderhoudt. In oktober vorig jaar ontmoette hij de Russische president Vladimir Poetin op een internationaal forum in China. Orbán zei in Kyiv ook dat Hongarije betere bilaterale banden met Oekraïne wil en dat zijn land wil bijdragen aan het moderniseren van de Oekraïense economie.