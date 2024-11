Orbán wil Netanyahu uitnodigen en zal hem niet oppakken voor ICC

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán is van plan om later vrijdag zijn Israëlische ambtgenoot Benjamin Netanyahu uit te nodigen. Hongarije is lid van het Internationaal Strafhof (ICC), en zou Netanyahu daarom eigenlijk moeten aanhouden als het de kans krijgt. Dat is Hongarije volgens Orbán niet van plan.

Het ICC heeft donderdag een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Netanyahu omdat er aanwijzingen zijn dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het aanhoudingsbevel wordt "niet in acht genomen", zei Orbán in een interview met de staatsradio. Hij noemt het aanhoudingsbevel "fout" en vindt dat Netanyahu "in passende veiligheid" moet kunnen komen praten in Hongarije.

Naast Netanyahu werden ook aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen de voormalige Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant en de Hamasleider Mohammed Deif. Nederland zal wel gevolg geven aan de bevelen, zei minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Dat wordt verwacht van alle 124 lidstaten, benadrukte ICC-hoofdaanklager Karim Khan.

Hongarije is tot het eind van het jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie.