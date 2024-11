Infrastructuur 'piept en kraakt', logistieke sector eist actie

ZOETERMEER (ANP) - Het Nederlandse infrastructuurnetwerk dreigt vast te lopen als de overheid niet in actie komt. Daarvoor waarschuwt de Logistieke Alliantie, waarin brancheorganisaties in de logistieke sector en ondernemersverenigingen verenigd zijn. De alliantie wijst daarbij naar sluizen en bruggen die uitvallen, langere wachttijden voor binnenvaartschepen en dalende goederenstromen over het spoor.

Volgens de Logistieke Alliantie zorgen vertragingen op snelwegen, waterwegen en spoorlijnen voor een jaarlijkse schadepost van 1,7 miljard euro. Dat bedrag loopt bovendien ieder jaar op. "En toch blijven investeringen in beheer en vernieuwing achter. Dit is geen incidenteel probleem, maar een structureel falen", aldus de brancheorganisaties en ondernemersverenigingen.