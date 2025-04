Orde: aanhouding advocaat Taghi raakt hele beroepsgroep

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse orde van advocaten is geschokt door de aanhouding van de advocaat van Ridouan Taghi. "Als een advocaat wordt aangehouden, raakt het de hele beroepsgroep", laat algemeen deken Jeroen Soeteman weten. Volgens Soeteman raakt dit het imago, de positie en de reputatie van de advocatuur in de rechtstaat.

De 36-jarige advocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. Volgens het AD en De Telegraaf gaat het om Vito Shukrula. De raadsman werd aangehouden na een bezoek aan zijn cliënt in de EBI in Vught. "Het is schokkend omdat er verdenkingen zijn van ernstige strafbare feiten en omdat er nu een advocaat in een politiecel zit", aldus Soeteman.

Shukrula is de derde advocaat van de Marengo-hoofdverdachte die is opgepakt. Soeteman stipt aan dat advocaten "hoeders zijn van het recht" en een bijzondere positie hebben "waar zorgvuldig en met verantwoordelijkheid mee om moet worden gegaan".