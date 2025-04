Activisten opgepakt na rood verven vijver ambassade VS in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - De Londense politie heeft zeker vijf verdachten opgepakt voor het rood verven van de vijver van de Amerikaanse ambassade. Greenpeace meldt dat activisten van de milieuorganisatie dat hebben gedaan als protest tegen de wapenverkoop aan Israël.

De activisten goten 300 liter biologisch afbreekbare en niet-giftige verf in de vijver, bericht Greenpeace. Op de bakken waar de verf in zat, stond de tekst "Stop bewapening Israël". Greenpeace roept de Britse en Amerikaanse regeringen op om een wapenembargo in te stellen tegen Israël.

Volgens Greenpeace zijn zes personen opgepakt. De politie in Londen zegt dat in ieder geval vijf personen zijn opgepakt op verdenking van vandalisme en samenzwering tot het plegen van vandalisme. De vijver was volgens de politie bereikbaar via een openbaar voetpad.