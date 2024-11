Orde: tolken stoppen met werk voor OM door mindere voorwaarden

DEN HAAG (ANP) - Door slechtere voorwaarden willen tolken minder voor justitie werken. Dat zegt de Orde van Registertolken en -vertalers op basis van een enquête onder de eigen leden. De vragenlijst is 286 keer ingevuld.

De beroepsvereniging waarschuwt voor de mogelijke gevolgen die het heeft. Rechtszaken zouden bijvoorbeeld niet kunnen doorgaan omdat er geen beschikbare tolk is. Ook zegt de orde dat de tolken die wel komen opdagen steeds vaker niet gecertificeerd of gekwalificeerd zijn, wat ten koste kan gaan van de rechtspraak.

Het werk voor tolken voor onder meer het Openbaar Ministerie is sinds begin dit jaar aanbesteed en loopt via commerciële bemiddelingsbureaus. Dit zorgt volgens de beroepsvereniging voor slechtere voorwaarden. Van tolken die de enquête invulden en voorheen voor het OM werkten zegt 38 procent daar recent mee gestopt te zijn. 39 procent zegt aanzienlijk minder voor het OM te werken en 3 procent is van plan op korte termijn te stoppen.

De meest genoemde redenen om minder of niet meer voor het OM te werken zijn "dat het niet meer lonend is en dat er niet onderhandeld kan worden, dat ze geen respect en geen waardering voor hun kunde ondervinden van de kant van de bemiddelaars en in het algemeen geen toekomst meer zien voor het vak, en dat de randvoorwaarden slechter zijn dan vóór de aanbesteding (bijvoorbeeld te weinig informatie over de zaak, onduidelijkheid over opdrachten, moeizaam contact met de opdrachtgever)", aldus de Orde. Die wil dat de politiek ingrijpt.