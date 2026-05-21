Organisatie flotilla: Nederlanders vliegen naar Istanbul

ISTANBUL (ANP) - De zes Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot die woensdag door Israël werden opgepakt, kunnen het land donderdag verlaten. Ze vliegen samen met andere deelnemers naar Istanbul, laat de Nederlandse organisatie van de zogeheten Global Sumud Flotilla weten. Turkije heeft daar drie vluchten voor gecharterd.

Familieleden van de Nederlanders zijn volgens de activisten donderdagochtend hierover geïnformeerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om vier deelnemers aan de vloot die goederen naar Gaza wilde brengen en een journalist en cameraman van omroep BNNVARA.

Buitenlandse Zaken bevestigt het bericht. De Nederlanders worden opgevangen door medewerkers van het consulaat in Istanbul. Het is nog niet bekend wanneer ze door kunnen reizen naar Nederland.