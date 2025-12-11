Organisatie ggz-patiënten pleit voor meer behandelplekken

AMERSFOORT (ANP) - Mensen met verward gedrag moeten meer passende woon- en behandelplekken krijgen, vindt belangenorganisatie MIND. Die zet zich in voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD) constateren donderdag dat verwarde mensen soms een risico voor zichzelf en hun omgeving vormen, maar dat ze door wetten, personeelstekorten en het stelsel niet de goede hulp kunnen krijgen. De inspecties willen dat zorgmedewerkers en agenten de ruimte krijgen om eerder in te grijpen.

MIND zegt "de onmacht van alle betrokkenen" te herkennen. De organisatie wijst op "de lange wachtlijsten om ggz te kunnen krijgen, het gebrek aan passende woonruimte en lange wachtlijsten voor beschermd wonen".