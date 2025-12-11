ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Organisatie ggz-patiënten pleit voor meer behandelplekken

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 16:27
anp111225152 1
AMERSFOORT (ANP) - Mensen met verward gedrag moeten meer passende woon- en behandelplekken krijgen, vindt belangenorganisatie MIND. Die zet zich in voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD) constateren donderdag dat verwarde mensen soms een risico voor zichzelf en hun omgeving vormen, maar dat ze door wetten, personeelstekorten en het stelsel niet de goede hulp kunnen krijgen. De inspecties willen dat zorgmedewerkers en agenten de ruimte krijgen om eerder in te grijpen.
MIND zegt "de onmacht van alle betrokkenen" te herkennen. De organisatie wijst op "de lange wachtlijsten om ggz te kunnen krijgen, het gebrek aan passende woonruimte en lange wachtlijsten voor beschermd wonen".
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

Loading