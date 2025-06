Organisatie: Israëlische militairen enteren activistenschip

TEL AVIV (ANP) - Freedom Flotilla Coalition stelt dat Israëlische militairen in de nacht van zondag op maandag activistenschip Madleen hebben "geënterd". Het contact met het schip, dat onderdeel is van Freedom Flotilla Coalition, is verbroken, voegde de organisatie daaraan toe in een bericht op Telegram.

De Israëlische marine had het schip, dat op weg is naar Gaza, eerder opdracht gegeven om van koers te veranderen. Gaza Freedom Flotilla meldde vervolgens op Instagram dat de Madleen was omsingeld door drones, die het schip "bespuiten met een witte, verfachtige substantie".

De Israëlische minister van Defensie Israel Katz kondigde eerder al aan dat hij zijn krijgsmacht opdracht had gegeven om te voorkomen dat de Madleen daadwerkelijk naar Gaza zou kunnen doorvaren.

Aan boord van het activistenschip zijn twaalf opvarenden, onder wie de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg en de Nederlandse kapitein Mark van Rennes.