Israël: activistenschip met Greta Thunberg gedwongen van koers veranderd, op weg naar kust Israël

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het activistenschip Madleen van de Freedom Flotilla Coalition, dat op weg was naar Gaza, zijn koers heeft verlegd naar de kust van Israël. Iedereen aan boord is veilig volgens het bericht van het ministerie, en de activisten zullen volgens Israël eenmaal aan wal terugkeren naar hun landen van herkomst.

Aan boord van het activistenschip zijn twaalf opvarenden, onder wie de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg en de Nederlandse kapitein Mark van Rennes. Het schip had hulpgoederen voor Gaza aan boord.

Freedom Flotilla Coalition stelde in de nacht van zondag op maandag dat de Israëlische marine de Madleen had omsingeld en dat militairen aan boord waren gegaan. Alle contact met het schip werd daarop verbroken. De Israëlische minister van Defensie Israel Katz had eerder laten weten dat de Israëlische krijgsmacht het activistenschip geen doortocht naar Gaza zou verlenen.