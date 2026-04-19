Organisatie: poging tot brandstichting bij synagoge Londen

LONDEN (ANP/RTR) - Een synagoge in Londen is het doelwit geweest van een poging tot brandstichting. Dit wordt gemeld door Community Security Trust (CST), een Britse organisatie die zich inzet voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De Kenton United Synagogue heeft "lichte rookschade aan een binnenruimte" opgelopen, aldus CST. De liefdadigheidsinstelling meldt dat er geen noemenswaardige structurele schade is ontstaan.

De afgelopen tijd vonden soortgelijke incidenten plaats met Joodse locaties in Londen. Vrijdag was er een poging tot brandstichting bij een bedrijfspand met Joodse banden. De politie arresteerde eerder deze week twee verdachten wegens een poging tot brandstichting bij een andere synagoge in de Britse hoofdstad.

De Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis spreekt van een "laffe aanval". Hij stelt dat "een aanhoudende campagne van geweld en intimidatie tegen de Joodse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk aan kracht wint."