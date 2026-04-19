Judoka Catharina bereikt finale op EK in Tbilisi

door anp
zondag, 19 april 2026 om 12:10
TBILISI (ANP) - Simeon Catharina heeft op de EK judo in het Georgische Tbilisi de finale bereikt in de klasse tot 100 kilogram. Hij versloeg in de halve eindstrijd olympisch kampioen Zelym Kotsoiev uit Azerbeidzjan.
Catharina (28), die vorig jaar brons veroverde op de EK, neemt het in de finale op tegen de Italiaan Gennaro Pirelli.
Eerder op zondag werd Michael Korrel in dezelfde klasse in de achtste finales uitgeschakeld door de Zwitser Daniel Eich. Jur Spijkers verloor bij de zwaargewichten (+100 kg) in de achtste finales van de Est Karl Priilinn Turk.
Zondag is de laatste dag van de EK. Joanne van Lieshout bezorgde Nederland vrijdag de eerste medaille van het toernooi. Ze won goud in de klasse tot 63 kilogram.
