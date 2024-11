Organisatie protest Ahoy: arrestatiebevel Netanyahu niet genoeg

ROTTERDAM (ANP) - Het nieuws over het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC) tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is ook de betogers bij de wapenbeurs in Ahoy ter ore gekomen. Een woordvoerster van de coalitie Verzet Tegen Oorlog, een van de demonstrerende partijen, noemt het bevel "terecht, maar niet genoeg". "Het probleem is niet Netanyahu of wie er aan het hoofd staat van de staat Israël. Het probleem is de staat Israël."

Ze noemt de ontwikkelingen "een stap". "Of het een stap in de goede richting is, weet ik niet. Want het gaat Palestina geen bevrijding brengen. Het verzet gaat Palestina vrijheid geven", aldus de woordvoerster. "Israëliërs die vrede willen, willen niet per se gerechtigheid. Wij staan voor gerechtigheid en dat is dat Palestina van de rivier tot aan de zee vrij is."

Het ICC in Den Haag heeft de arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen Netanyahu en de Israëlische voormalige minister van Defensie Yoav Gallant vanwege vermeende oorlogsmisdaden in de Gazastrook.