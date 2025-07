Organisaties in advertentie: Kamer, stem tegen de asielwet

AMSTERDAM (ANP) - Tientallen organisaties roepen de Tweede Kamer in een paginagrote advertentie in NRC op tegen de asielnoodmaatregelenwet te stemmen. Onder meer vakbond FNV, Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International, de Landelijke Studentenvakbond, Dokters van de Wereld en religieuze organisaties hebben de oproep ondertekend.

De strafbaarstelling van illegaliteit, die de Kamer deze week toevoegde aan het wetsvoorstel, "criminaliseert mensen zonder papieren" en degenen die hen helpen, stellen de organisaties. Kwetsbare mensen worden zo aan hun lot overgelaten, vinden zij. De strafbaarstelling is "een aantasting van de mensenrechten" en draagt niet bij aan een oplossing voor problemen.

Woensdag riep de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook al op niet in te stemmen met de asielnoodmaatregelenwet. De Kamer stemt donderdag over de wet, evenals over een andere asielwet die een tweestatusstelsel moet regelen.