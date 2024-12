Organisaties: OM moet Israëlische inmenging ICC onderzoeken

AMSTERDAM (ANP) - Een groep organisaties roept het Openbaar Ministerie op onderzoek te doen naar mogelijke Israëlische inmenging bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat onderzoek zou volgens de organisaties moeten gaan over "bedreiging, chantage en afluisterpraktijken van medewerkers van het Strafhof".

De organisaties baseren hun oproep onder meer op berichtgeving van de Britse krant The Guardian. Die bracht de praktijken in mei aan het licht. De krant meldde toen dat Israëlische geheime diensten jarenlang probeerden om onderzoek van het ICC naar mogelijke oorlogsmisdaden te verstoren.

De oproep aan het Nederlandse OM wordt gedaan op initiatief van The Rights Forum en wordt gesteund door European Legal Support Centre, Een Ander Joods Geluid, Artsen voor Gaza en de Palestijnse mensenrechtengroepen Al Mezan en Al-Haq.

Israëlische veiligheidsdiensten

The Rights Forum heeft een brief gestuurd aan het OM en is een petitie begonnen die tot eind januari loopt. In oktober deed een groep van twintig Palestijnen al aangifte in Nederland om de mogelijke inmenging van Israëlische veiligheidsdiensten in het onderzoek van het ICC.

Onlangs vaardigde het ICC aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant, voor de manier waarop Israël oorlog voert in de Gazastrook. De Israëlische regering liet weten daartegen beroep te willen aantekenen. Het ICC wil ook Hamasleider Mohammed Deif oppakken, voor de misdaden die door Hamas zijn gepleegd op 7 oktober 2023 en tijdens de bijbehorende gijzelingen. Het is onduidelijk of hij nog leeft.