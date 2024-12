Oppositie nog niet te spreken over 'schamel' onderwijsvoorstel

De meeste oppositiepartijen die onderhandelen over de onderwijsbegroting zijn niet te spreken over het openingsvoorstel waarmee de regeringscoalitie maandag is gekomen. Verschillende partijen noemen het bod "schamel". Het nieuwe plan is om 363 miljoen van de 2 miljard euro aan geplande bezuinigingen terug te draaien en dat kan op weinig enthousiasme rekenen, zeggen ingewijden. Het 'monsterverbond' van oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 had zelf voorgesteld om 1,3 miljard euro aan bezuinigingen te voorkomen.

Bronnen bevestigen een bericht van De Telegraaf dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben geopperd de geplande bezuiniging op de maatschappelijke diensttijd te halveren. De langstudeerboete blijft wat de coalitiefracties betreft op tafel, maar zou twee jaar later ingaan. Van het opbouwen van de maatregel zou geen sprake meer zijn. Volgens de oppositie wordt eveneens te weinig gedaan voor internationale studenten. De coalitie moet de oppositie overtuigen, want zonder steun uit de oppositie strandt de begroting mogelijk in de Eerste Kamer

De leiders van oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 kwamen minder dan een uur na het begin van het overleg al naar buiten. Zij zouden aan tafel nog niet hebben gereageerd op het bod. Volgens een betrokkene hebben enkele partijen wel hun beklag gedaan over de uithaal van VVD-leider Dilan Yeşilgöz naar de christelijke partijen in haar congresspeech van afgelopen zaterdag.

Dinsdagochtend

De oppositiepartijen bespreken het voorstel dinsdagochtend met hun eigen fracties. Daarna zullen ze naar verwachting met elkaar in overleg gaan, om vervolgens de onderhandeling met de coalitiefracties voort te zetten.

Niet alle oppositiepartijen zijn moedeloos over de komende dagen. De ene partij benadrukt dat dit pas een eerste voorstel is en verwacht nog flinke stappen van de coalitie. De andere benadrukt dat de Tweede Kamer donderdag al over de begroting stemt, en de kans op een akkoord voor die tijd niet erg groot is. Hoe dichter bij de deadline, hoe hoger de oppositie zal inzetten, is vanuit één partij te horen.