ANTALYA (ANP) - Maatschappelijke organisaties en milieuorganisaties hebben er weinig vertrouwen meer in dat de VN-klimaattop in Antalya op een voor hen acceptabele uitkomst uitdraait. De bijna tweehonderd deelnemende landen hebben zaterdag, bijna 24 uur nadat de conferentie officieel afgelopen was, nog altijd geen overeenstemming bereikt over een slotverklaring.

Mogelijk publiceren voorzitters Turkije en Australië binnen een paar uur een nieuwe tekst daarvoor, waarna dan later op de avond een plenaire slotvergadering begint. Als alle landen akkoord zijn, kan de verklaring daar worden 'afgehamerd'. Maar betrokkenen bij de onderhandelingen zeggen dat die traag verlopen.

"Ofwel er ligt straks een tekst, maar die is op heel veel fronten slecht, of zelfs een teruggang vergeleken met eerdere toezeggingen", vreest Hilde Stroot, klimaatexpert bij Oxfam Novib. "Ofwel partijen lopen weg."

'Frustrerend'

Kerime van Opijnen van CARE Nederland noemt de situatie "ontzettend traag en frustrerend". En klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace vraagt zich af of er nog genoeg tijd is. Hoe langer het duurt, hoe meer delegaties misschien al zijn vertrokken. De kans bestaat dan dat het quorum, het minimum aantal delegaties dat bij de plenaire vergadering aanwezig moet zijn om een besluit te nemen, niet wordt gehaald, zegt hij.

Ondertussen worden delen van het conferentiecentrum in Antalya al opgeruimd, terwijl achter de schermen de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Zowel binnen als buiten ligt een aantal mensen op bankjes of op de grond te slapen, terwijl ze wachten op een nieuwe tekst voor de slotverklaring.