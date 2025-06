Politie krijgt opnieuw meer tijd om problemen C2000 op te lossen

DEN HAAG (ANP) - De politie krijgt opnieuw meer tijd van de Arbeidsinspectie om de problemen met het communicatiesysteem te verhelpen. Het systeem C2000 werkt niet goed en de politie moest van de inspectie eigenlijk voor 7 juni zorgen dat de problemen die dat oplevert waren verholpen, anders moest een dwangsom worden betaald.

De eerdere deadline van 21 februari werd ook al opgeschoven. De inspectie geeft de politie nu tot 31 oktober, omdat er wel degelijk werk wordt gemaakt van een oplossing. De politie heeft nog wat meer tijd nodig om maatregelen overal door te kunnen voeren en die krijgt de organisatie dus. Wel moet de politie geregeld rapporteren over de vorderingen.

De inspectie ziet erop toe dat politiemensen veilig hun werk kunnen doen en dus in crisissituaties snel contact kunnen krijgen met elkaar. C2000 hapert al jaren. De inspectie benadrukt niet te gaan over welk systeem de politie gebruikt voor communicatie, maar het moet wel werken. "Zeker in crisissituaties."