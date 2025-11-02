Organisator chanoekaconcert neemt stappen tegen Concertgebouw

AMSTERDAM (ANP) - De stichting die een concert voor een joodse feestdag wilde houden in Amsterdam stapt naar de rechter, nu het Concertgebouw het feest heeft geannuleerd. "Wij kunnen en willen niet meegaan in een beperking van religieuze keuzevrijheid en in deze isolerende en polariserende actie", meldt de Stichting Chanukah Concert, die juridische stappen aankondigt.

Het concert zou op 14 december worden gehouden. Dan begint het joodse feest Chanoeka. Het optreden zou worden geleid door voorzanger Shai Abramson. Hij werkt ook als de zanger bij plechtigheden van het Israëlische leger. Het Concertgebouw had gevraagd om de voorzanger te vervangen, maar de stichting wilde dat niet.

Volgens de stichting is Abramson net als veel andere Israëlische burgers reservist. "Zijn deelname aan nationale ceremonies maakt hem niet tot bestuurder, woordvoerder of representatieve functionaris van het Israëlische leger, hoezeer het Concertgebouw dat ook bij herhaling suggereert."