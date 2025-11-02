ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Organisator chanoekaconcert neemt stappen tegen Concertgebouw

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 17:58
anp021125099 1
AMSTERDAM (ANP) - De stichting die een concert voor een joodse feestdag wilde houden in Amsterdam stapt naar de rechter, nu het Concertgebouw het feest heeft geannuleerd. "Wij kunnen en willen niet meegaan in een beperking van religieuze keuzevrijheid en in deze isolerende en polariserende actie", meldt de Stichting Chanukah Concert, die juridische stappen aankondigt.
Het concert zou op 14 december worden gehouden. Dan begint het joodse feest Chanoeka. Het optreden zou worden geleid door voorzanger Shai Abramson. Hij werkt ook als de zanger bij plechtigheden van het Israëlische leger. Het Concertgebouw had gevraagd om de voorzanger te vervangen, maar de stichting wilde dat niet.
Volgens de stichting is Abramson net als veel andere Israëlische burgers reservist. "Zijn deelname aan nationale ceremonies maakt hem niet tot bestuurder, woordvoerder of representatieve functionaris van het Israëlische leger, hoezeer het Concertgebouw dat ook bij herhaling suggereert."
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

Loading