China en VS gaan directe militaire communicatielijn opzetten

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - China en de VS gaan een directe militaire communicatielijn opzetten om te voorkomen dat spanningen uit de hand lopen. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft gezegd dat de twee mogendheden met de directe communicatie willen voorkomen dat problemen escaleren en uitmonden in grote conflicten.

China en de VS zijn het er volgens Hegseth over eens dat "vrede, stabiliteit en goede relaties het beste pad vormen om te volgen". Hoe de communicatie vorm krijgt, wordt uitgezocht.

De betrekkingen tussen Beijing en Washington zijn al lang gespannen, onder meer door de rol van China als nieuwe wereldmacht en als criticus van de VS, en door Chinese aanspraken op Taiwan en wateren in het zuidoosten van Azië. President Donald Trump heeft zondag nog in een vraaggesprek dreigend gezegd dat zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping "de gevolgen begrijpt van een Chinese invasie van Taiwan". Hij sprak Xi donderdag in Zuid-Korea.