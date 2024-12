Oud-defensieminister: Israël voert etnische zuivering uit in Gaza

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen in de Gazastrook. Dat zei voormalig defensieminister Moshe Yaalon dit weekend tegen Israëlische media. Volgens Yaalon willen "hardliners in het extreemrechtse kabinet" van premier Benjamin Netanyahu de Palestijnen "uit het noorden van Gaza verjagen en daar Joodse nederzettingen bouwen".

Yaalon is een voormalige stafchef van het leger en was van 2013 tot 2016 minister van Defensie onder Netanyahu. Sindsdien is hij een felle criticus van de premier. "Ik voel me gedwongen te waarschuwen voor wat daar gebeurt en voor ons verborgen wordt gehouden," zei Yaalon zondag tegen de Israëlische publieke omroep Kan. "Er worden oorlogsmisdaden gepleegd."

Zaterdag waarschuwde Yaalon in een interview met de zender Democrat TV dat het land een regering heeft die "wil veroveren, annexeren en etnische zuiveringen wil uitvoeren".

Netanyahu's Likud-partij beschuldigde Yaalon van het verspreiden van "lasterlijke leugens". Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar, leider van een kleine rechtse partij, zei tegen de krant Israel Today: "Alles wat Israël doet, is in overeenstemming met het internationale recht en het is jammer dat voormalig minister Yaalon zich niet realiseert hoeveel schade hij aanricht."