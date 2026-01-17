Oud-ECB-president Mario Draghi ontvangt prestigieuze Karelsprijs

AKEN (ANP/DPA) - Mario Draghi, de voormalige president van de Europese Centrale Bank (ECB) en oud-premier van Italië, ontvangt dit jaar de Karelsprijs. Hij krijgt deze omdat hij "met vastberadenheid en onwrikbare wilskracht een grote bijdrage aan Europa heeft geleverd".

De Internationale Karel de Grote Prijs van Aken wordt beschouwd als de belangrijkste prijs voor bijdragen aan de Europese eenheid. De prijs wordt uitgereikt op Hemelvaartsdag, dit jaar op 14 mei.

Draghi waarschuwde in 2024 in een rapport dat de Europese Unie dringend innovatiever moest worden om niet achterop te raken bij concurrerende economische grootmachten als de Verenigde Staten en China. De organisatie van de Karelsprijs deelt deze inschatting: "Europa dreigt een pion in handen van andere mogendheden te worden."

Winston Churchill was in 1955 een van de eersten die de prijs in ontvangst mocht nemen. Vorig jaar ging de eer naar de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De 78-jarige Draghi was van november 2011 tot en met oktober 2019 voorzitter van de ECB. Tijdens de eurocrisis in 2012 hield hij nog een beroemde speech, waarin hij verklaarde dat de ECB "er alles aan zal doen om de euro te redden". Mede daardoor herstelde de rust op de financiële markten en werd de crisis overwonnen. Draghi is bij de centrale bank in Frankfurt opgevolgd door Christine Lagarde.

Hij was tussen februari 2021 en oktober 2022 premier van Italië.