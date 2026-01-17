Zittende president Museveni wint verkiezingen Oeganda

KAMALA (ANP/AFP) - De zittende president Yoweri Museveni heeft de presidentsverkiezingen in Oeganda gewonnen. Hij sleept daarmee een zevende termijn binnen. Volgens de kiescommissie kreeg Museveni ruim 70 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenstander, zanger Bobi Wine, behaalde 24 procent van de stemmen. Wine rept van fraude.

De verkiezingen werden omringd door chaos. Een aantal dagen voordat de stembussen opengingen, stelde de overheid een internetblokkade in. Naar eigen zeggen om desinformatie en verkiezingsfraude tegen te gaan. Vervolgens waren er technische problemen met de stemcomputers, terwijl de oppositie beweerde dat de regering de vertraging rond het stemmen expres veroorzaakte.

Oppositieleider Bobi Wine beschuldigde de regering donderdag van massale stembusfraude en schreef dat het leger en de politie zijn huis hadden omsingeld, waardoor niemand erin of eruit mocht. Wine meldde zaterdag dat hij erin was geslaagd te ontsnappen aan een politie-inval, na geruchten dat hij ontvoerd zou zijn.