ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zittende president Museveni wint verkiezingen Oeganda

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 14:45
anp170126092 1
KAMALA (ANP/AFP) - De zittende president Yoweri Museveni heeft de presidentsverkiezingen in Oeganda gewonnen. Hij sleept daarmee een zevende termijn binnen. Volgens de kiescommissie kreeg Museveni ruim 70 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenstander, zanger Bobi Wine, behaalde 24 procent van de stemmen. Wine rept van fraude.
De verkiezingen werden omringd door chaos. Een aantal dagen voordat de stembussen opengingen, stelde de overheid een internetblokkade in. Naar eigen zeggen om desinformatie en verkiezingsfraude tegen te gaan. Vervolgens waren er technische problemen met de stemcomputers, terwijl de oppositie beweerde dat de regering de vertraging rond het stemmen expres veroorzaakte.
Oppositieleider Bobi Wine beschuldigde de regering donderdag van massale stembusfraude en schreef dat het leger en de politie zijn huis hadden omsingeld, waardoor niemand erin of eruit mocht. Wine meldde zaterdag dat hij erin was geslaagd te ontsnappen aan een politie-inval, na geruchten dat hij ontvoerd zou zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 517139709

Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

GettyImages-1601613296-scaled-e1692574706361-2048x1154

Trumps eigen kiezers zien zijn tweede termijn als mislukking en zijn hem beu

fooi

Waarom minder fooi geven de mensen in de horeca pijn doet

135831128_m

Oude man (80) raakt huis kwijt aan een Airbnb-gast die niet weg wil

anp160126117 1

Kabinet wil naamswijziging goedkoper maken, zoveel kost het nu

ANP-431796448

Takeaway-koffie zit barstensvol microplastics. Maar er is een simpele oplossing

Loading