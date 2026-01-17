Tata Steel-schaaktoernooi uitgesteld door protestactie van XR

WIJK AAN ZEE (ANP) - Het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee kan niet op de geplande tijd van start gaan door een protestactie van Extinction Rebellion (XR). Dat zegt een woordvoerder van het schaaktoernooi, dat volgens de planning zaterdagmiddag om 14.00 uur zou beginnen.

Organisatoren van het schaaktoernooi roepen de actievoerders op het toernooi niet te verstoren. Het internationale schaaktoernooi zou plaatsvinden in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee.

XR meldt dat zij de ingang van het schaaktoernooi blokkeert en dat "rebellen" 2025 kilo kolen storten "omdat XR geen fossiele sponsoring accepteert". Een woordvoerder van het schaaktoernooi bevestigt de blokkades van de ingangen door actievoerders.

"Wij hopen dat de actievoerders hun verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen", aldus de organisatoren. "Vooral richting de honderden amateurschakers, opkomende talenten en schaakgrootmeesters die deelnemen aan het toernooi, en de duizenden toeschouwers."