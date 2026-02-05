Tien gemeenten krijgen privacyboete om onderzoeken naar moslims

DEN HAAG (ANP) - Tien gemeenten hebben een privacyboete gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat ze in het geheim onderzoek hebben gedaan naar islamitische inwoners. Het gaat om Eindhoven, Tilburg, Zoetermeer, Delft, Ede, Haarlemmermeer, Hilversum, Veenendaal, Huizen en Gooise Meren. Ze moeten bij elkaar 250.000 euro betalen.

De gemeenten hebben jaren geleden een onderzoeksbureau ingeschakeld om moskeeën in de gaten te houden. Zo wilden ze te weten komen of moskeebezoekers radicaliseerden. Ze verzamelden namen, onderzochten de geloofsovertuigingen van moskeegangers en brachten in kaart wie met wie contact had. Sommige gemeenten gaven dat ook door aan de politie en aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die toen onder leiding stond van de huidige premier Dick Schoof.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de privacytoezichthouder, hadden gemeenten "geen enkele grond om die informatie te hebben. De privacy van de getroffen mensen is ernstig geschonden. Dat heeft het vertrouwen in veel gemeenten geschaad."

Afhandeling van claims

Sommige gemeenten hebben de rapporten nog. Die mogen ze van de AP alleen nog gebruiken om gedupeerden te helpen bij de afhandeling van claims. Ze mogen verder niets meer doen met de informatie en moeten de rapporten vernietigen zodra de claims zijn afgehandeld.

Ook andere gemeenten maakten gebruik van het onderzoeksbureau, zoals Almere. Die gemeenten krijgen geen privacyboete. "De AP heeft in dit onderzoek een selectie gemaakt en daar zijn sommige gemeenten buiten gevallen", licht een woordvoerster toe.