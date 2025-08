Oud-leiders Mossad en Shin Bet willen dat Trump Gaza-oorlog stopt

TEL AVIV (ANP) - Voormalige leiders van het Israëlische leger (IDF) en van de inlichtingendiensten Mossad en Shin Bet hebben een brief gestuurd aan de Amerikaanse president Donald Trump waarin ze hem vragen premier Benjamin Netanyahu te dwingen de huidige oorlog te beëindigen. Dat melden Israëlische media waaronder The Jerusalem Post.

De oud-topfunctionarissen leiden de groep Commanders for Israel's Security (CIS), die uit meer dan zeshonderd voormalige veiligheidsfunctionarissen bestaat.

De oud-leiders zeiden dat Israël "aan de vooravond van de nederlaag" staat, omdat het in een strategische impasse verkeert. Het leger zit "vast" in Gaza, zeiden ze, en de recente militaire operatie in Gaza, genaamd Gideons Strijdwagens, heeft geen tastbare resultaten opgeleverd, zoals de vrijlating van gevangenen in Gaza.

De oud-leiders zeiden ook dat Netanyahu het land leidt op basis van een "extremistische religieuze visie" en dat hij de oorlog moet beëindigen om te "redden wat nog te redden valt".