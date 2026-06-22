Oud-minister: sneltesten waren geen optie om scholen te openen

DEN HAAG (ANP) - Op grote schaal studenten testen op het coronavirus was te ingewikkeld om het mbo, hbo en wo eerder weer open te krijgen, zei voormalig onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. Het is wel gebruikt om ervoor te zorgen dat studenten een examen op locatie konden maken.

"Voor de heropening van het onderwijs in grote groepen moet je grote groepen studenten in korte tijd door een teststraat halen. Dat bleek niet haalbaar", aldus Van Engelshoven. Zelftesten zijn wel gebruikt om kleinschalige samenkomsten mogelijk te maken in het onderwijs.

In Groningen hebben de universiteit, hogeschool en het mbo samen een proef gedaan in 2021 met sneltesten voor schooltoegang. Dat ging goed, maar was gericht op toegang voor het maken van toetsen, zei Van Engelshoven.