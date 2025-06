Oud-minister van Defensie Van Eekelen (94) overleden

DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister van Defensie Wim van Eekelen is afgelopen woensdag op 94-jarige leeftijd overleden, melden zijn nabestaanden vrijdag. VVD'er Van Eekelen was ook diplomaat, Tweede- en Eerste Kamerlid en staatssecretaris.

Van Eekelen was van 1986 tot 1988 minister van Defensie. Hij trad af om zijn rol in een affaire over paspoorten in 1984. Voordat hij minister werd, was hij staatssecretaris van Defensie in het kabinet van Dries van Agt en minister van Europese Zaken in het kabinet van Ruud Lubbers.

Na zijn ministerschap werd Van Eekelen secretaris-generaal van de West-Europese Unie, een militair samenwerkingsverband dat van 1954 tot 2011 bestond. Hij werd ook Eerste Kamerlid. Van Eekelen was groot voorstander van de Europese en trans-Atlantische samenwerking.