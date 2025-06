Volleyballers in Nations League ook onderuit tegen Cuba

BELGRADO (ANP) - De Nederlandse volleyballers zijn er in de Nations League ook niet in geslaagd van Cuba te winnen. Het team van bondscoach Joel Banks pakte in Belgrado nog wel de eerste set, maar daar bleef het bij: 1-3 (25-21 18-25 21-25 28-30). Oranje liet in de vierde set meerdere kansen liggen om er een vijfde set uit te slepen.

Nederland won slechts één van de tot dusver zeven gespeelde duels in de Nations League, tegen Turkije. Met 3 punten staat Oranje daarmee onderin de stand. Iran, dat tot nu toe drie keer won, is zondag de volgende tegenstander.