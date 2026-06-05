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Oud-NCTV: lobby had steeds meer invloed op maatregelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 17:19
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DEN HAAG (ANP) - Hoe langer de coronacrisis duurde, hoe meer belangen er speelden en die hadden invloed op de politieke besluitvorming rond de coronamaatregelen. Dat zei Pieter-Jaap Aalbersberg vrijdag tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij was tijdens de coronacrisis de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Destijds was er volgens Aalbersberg veel lobby vanuit onder meer de casino-, sport- en horecabranche. Die belangen werden geadresseerd bij de ministers en zij brachten het in bij het wekelijkse Catshuisoverleg. Aan de hand daarvan zijn volgens Aalbersberg politieke keuzes gemaakt, met name over in welke branche er versoepeld kon worden, en dat betekende tegelijkertijd dat er ergens anders minder ruimte was. De belangen van de casinobranche zijn bijvoorbeeld meegewogen bij de besluitvorming, zei Aalbersberg.
Die politieke keuzes zijn volgens de oud-NCTV transparant gemaakt, al zijn er geen notulen van de Catshuisoverleggen. Tegelijkertijd stelde Aalbersberg dat lobby nooit transparant is.
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