Oud-president Clinton getuigt over Epstein-banden

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 27 februari 2026 om 17:30
bijgewerkt om vrijdag, 27 februari 2026 om 17:40
De Amerikaanse oud-president Bill Clinton getuigt voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden over zijn banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Clinton is meermaals opgedoken in vrijgegeven documenten over Epstein, al zijn er geen aanwijzingen voor concrete misstanden.
Volgens de Republikeinse commissievoorzitter James Comer heeft Clinton minstens 27 keer met Epsteins vliegtuig gevlogen, en heeft de zedendelinquent zeker 17 keer het Witte Huis bezocht tijdens Clintons presidentschap. Comer gaf in een persconferentie voor de bijeenkomst aan veel vragen te hebben voor de oud-president. De commissie is volgens hem "vastbesloten om antwoorden te krijgen".
Democraat Suhas Subramanyam gaf aan "de moeilijke vragen" te zullen stellen aan Clinton, maar stelde dat ze "vandaag met de verkeerde president praten". Hij riep president Donald Trump op te getuigen, die ook in de Epstein-files voorkomt.
