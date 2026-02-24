Britse politie laat oud-ambassadeur Mandelson vrij op borgtocht

De Britse politie heeft de voormalige ambassadeur voor de Verenigde Staten Peter Mandelson op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.
De 72-jarige Mandelson werd maandag gearresteerd op verdenking van wangedrag in een publiek ambt. Hij werd meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.
Mandelson had banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein
. De afgelopen maanden kwamen daar meer details over naar buiten. In de vrijgegeven Epstein-documenten werd gesuggereerd dat Mandelson gevoelige informatie zou hebben gedeeld met Epstein
. De politie liet eerder weten een onderzoek te openen daarnaar.
Mandelson werd meegenomen voor verhoor nadat de politie begin februari huiszoekingen had gedaan op twee adressen van de voormalige ambassadeur.