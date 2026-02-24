ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse politie laat oud-ambassadeur Mandelson vrij op borgtocht

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 24 februari 2026 om 4:25
bijgewerkt om dinsdag, 24 februari 2026 om 6:21
anp240226008 1
De Britse politie heeft de voormalige ambassadeur voor de Verenigde Staten Peter Mandelson op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.
De 72-jarige Mandelson werd maandag gearresteerd op verdenking van wangedrag in een publiek ambt. Hij werd meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.
Mandelson had banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. De afgelopen maanden kwamen daar meer details over naar buiten. In de vrijgegeven Epstein-documenten werd gesuggereerd dat Mandelson gevoelige informatie zou hebben gedeeld met Epstein. De politie liet eerder weten een onderzoek te openen daarnaar.
Mandelson werd meegenomen voor verhoor nadat de politie begin februari huiszoekingen had gedaan op twee adressen van de voormalige ambassadeur.

Lees ook

Labour- kopstuk Peter Mandelson meegenomen door politieLabour- kopstuk Peter Mandelson meegenomen door politie
Bedrijf Peter Mandelson op omvallen door Epstein-schandaalBedrijf Peter Mandelson op omvallen door Epstein-schandaal
Premier Starmer vliegt er bijna uit: het Mandelson-schandaal trekt de grond onder zijn voeten vandaanPremier Starmer vliegt er bijna uit: het Mandelson-schandaal trekt de grond onder zijn voeten vandaan
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

Loading