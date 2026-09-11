Oud-presidenten herdenken slachtoffers 9/11 bij Ground Zero

NEW YORK (ANP) - In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en de huidige vicepresident JD Vance waren daarbij aanwezig. President Donald Trump ontbrak. Volgens The New York Times was hij aanvankelijk wel van plan om te komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden.

Bij de herdenking in Manhattan, op de plek waar de twee torens stonden, worden geen speeches gegeven. Er worden minuten stilte gehouden op de tijdstippen dat de vliegtuigen 25 jaar geleden de torens raakten en dat de torens instortten. Ook spelen bekende muzikanten als Yo-Yo Ma en Jennifer Nettles. Nabestaanden lezen de namen voor van alle slachtoffers. Bij de aanslagen van Al-Qaeda kwamen bijna 3000 mensen om.

Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon. Ook dat gebouw werd op 9/11 geraakt door een gekaapt vliegtuig. Daarbij kwamen 125 mensen om.