Oud-presidentsvrouw Zuid-Korea krijgt celstraf voor corruptie

door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 8:11
SEOUL (ANP/AFP) - De voormalige presidentsvrouw van Zuid-Korea Kim Keon-hee is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Ze heeft volgens de rechter dure cadeaus aangenomen van de omstreden Verenigingskerk en is schuldig bevonden aan corruptie. Van andere misdrijven is ze vrijgesproken. Nu zit zowel Kim als haar echtgenoot Yoon Suk-yeol vast.
Kim heeft volgens de rechter misbruik gemaakt van de "aanzienlijke invloed" die zij had als presidentsvrouw. Ze nam onder meer een tas van Chanel en een ketting van Graff aan van de kerk in ruil voor wederdiensten.
Aanklagers zeiden dat Kim deed alsof ze "boven de wet stond", en hadden in totaal vijftien jaar gevangenisstraf geëist. Kim zelf ontkende schuld. Ze bood excuses aan voor problemen die ze heeft veroorzaakt, terwijl ze "een onbeduidend persoon" zou zijn.
Sekte
De Verenigingskerk is omstreden, omdat die kenmerken heeft van een sekte. De kerk is heel rijk.
Oud-president Yoon zit vast voor het uitroepen van de staat van beleg in december 2024.
