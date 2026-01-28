OM positief over nieuwe methode voor vaststellen wurgpogingen

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) is positief over de resultaten van een nieuwe forensische onderzoeksmethode om wurgpogingen vast te stellen. De methode is tot nu toe in 78 strafrechtelijke onderzoeken toegepast en leidde "meteen tot een veroordeling voor poging tot doodslag".

Judith van Schoonderwoerd den Bezemer, landelijk officier van justitie huiselijk geweld en seksuele misdrijven, stelt dat een belangrijke stap in de aanpak van geweld tegen vrouwen is gezet. Wurgpogingen zijn volgens het OM belangrijke "rode vlaggen" voor escalatie van huiselijk geweld en soms zelfs femicide.

Het OM, de politie en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) startten in september 2025 met de nieuwe werkwijze. Bij wurgpogingen is aan de buitenkant vaak "niet zo veel te zien", stelt het OM, "terwijl er inwendig wel schade kan zijn toegebracht." Tot op heden waren wurgpogingen moeilijk bewijsbaar, waardoor verdachten vaak slechts werden veroordeeld voor "eenvoudige mishandeling".