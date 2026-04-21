Oud-PVV'er Markuszower beticht PVV van politiek theater

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 14:46
DEN HAAG (ANP) - Voormalig PVV-parlementariër Gidi Markuszower is woedend op zijn oude partij omdat die met haar stemgedrag in de Eerste Kamer de strenge asielwetten van de eigen ex-minister Marjolein Faber heeft laten stranden. Hij spreekt van "politiek theater" en noemt de gang van zaken "schandalig".
De PVV stemde in de senaat tegen een reparatiewet die nodig was om Fabers asielnoodmaatregelenwet aan een meerderheid te helpen. In de Tweede Kamer stemde de partij van Geert Wilders nog voor precies datzelfde voorstel, brengt Markuszower in herinnering.
Dat bij de PVV zulke "domme dingen" gebeuren, wijt Markuszower aan zijn eigen vertrek bij de partij. "Ik ben er niet om dit soort krankzinnigheid tegen te houden." Markuszower stapte eerder dit jaar met zes anderen uit de PVV-fractie en kondigde onlangs aan een eigen partij te beginnen.
De asielwetten waren "niet de heilige graal", erkent ook Markuszower. "Maar het was wel iets. Iedereen begrijpt dat dit systeem niet langer vol te houden is."
