Oud-staatssecretaris Van Huffelen nieuwe partijvoorzitter D66

DEN HAAG (ANP) - Alexandra van Huffelen is gekozen tot de nieuwe partijvoorzitter van D66. De voormalige wethouder, senator en staatssecretaris kreeg 65 procent van de uitgebrachte stemmen, de andere kandidaat Janarthanan Sundaram bleef steken op 33 procent. Ruim 5300 partijleden brachten hun stem uit bij de verkiezing.

"Het is een grote eer om de komende drie jaar jullie voorzitter te mogen zijn. Onze vereniging is in deze tijd relevanter dan ooit", aldus Van Huffelen. Zij volgt Victor Everhardt op die sinds 2021 partijvoorzitter is. Met haar ervaring krijgt de partij "een betrokken en daadkrachtige bestuurder" aan het roer, aldus partijleider Rob Jetten.

Van Huffelen zal op 23 november tijdens het partijcongres in 's-Hertogenbosch worden benoemd.