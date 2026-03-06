Oud-tv-presentator Jan Lenferink (80) overleden

AMSTERDAM (ANP) - Voormalig tv-presentator Jan Lenferink is vrijdag overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten.

Lenferink begon als leraar Nederlands, maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werkte onder meer bij de VPRO. Maar hij werd vooral bekend als presentator van het televisieprogramma RUR, een afkorting van Rechtstreeks uit Richter. De talkshow vanuit de Amsterdamse discotheek Richter, waarvoor hij het format bedacht met Gert-Jan Dröge, werd uitgezonden door Veronica van oktober 1983 tot april 1990. Daarna verhuisde het programma naar RTL4, RTL5 en tenslotte SBS6. Aan RUR kwam in 1992 een einde.

Als talkshowhost droeg Lenferink altijd een streepjesoverhemd en had hij een glas melk naast zich staan. Hij had een vrijpostige, ironische manier van interviewen, waarbij hij ook licht stotterde, en ontving zowel bekende als onbekende gasten. In 2002 maakte hij een comeback met RUR en de opvolger Louter Lenferink op SBS6, maar dat was van korte duur.

Het afscheid van Lenferink zal in besloten kring plaatsvinden, aldus de familie.